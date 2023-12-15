مدرب جديد وفوز أول.. المقاولون العرب يقلب الطاولة على طلائع الجيش بثنائية سالم

حقق المقاولون العرب أول فوز له في الدوري المصري الموسم الجاري بلقب تأخره على طلائع الجيش بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة.

تقدم جودوين شيكا لطلائع الجيش، وقلب محمد سالم النتيجة بثنائية.

وخرج المقاولون العرب من مثلث الهبوط برصيد 7 نقاط، وذلك في أول لقاء لطلعت محرم المدير الفني الجديد لذئاب الجبل.

فيما تكبد طلائع الجيش الخسارة الثالثة الأولى له هذا الموسم برصيد 14 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بعدما حوّل النيجيري جوديون شيكا عرضية أحمد عبد الرحمن في الشباك.

ورفع النيجيري رصيده لـ 3 أهداف في الدوري الموسم الجاري كأفضل هدافي بلاده في الدوري.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل محمد سالم برأسية هدف التعادل لذئاب الجبل بعد عرضية متقنة من جوزيف أوشايا.

في الشوط الثاني سجل سالم الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعدما استغل خطأ عبد الرحمن وسدد في الشباك.

وتألق عامر عامر ومنع استقبال شباكه للهدف الثاني بمنع فرصة أمير عابد في الدقيقة 77 وحولها لركنية.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فريد شوقي بعد إعاقة عماد ميهوب في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع ازدادت مصاعب طلائع الجيش ببطاقة صفراء ثانية ثم حمراء من نصيب إسلام محارب لتنتهي المباراة بفوز ذئاب الجبل الأول.