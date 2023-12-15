بمشاركة طارق حامد.. ضمك يحقق الانتصار الثالث تواليا في الدوري السعودي

حقق نادي ضمك الانتصار الثالث في منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وفاز ضمك على الرائد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الكاميروني كيفين نكودو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد في التشكيل الأساسي للمدرب كوزمين كونترا واستمر حتى نهاية المباراة.

ضمك واصل نتائجه الإيجابية في الدوري السعودي بعدما فاز على اتحاد جدة 3-1 خلال الجولة الماضية من المسابقة.

الفوز رفع رصيد ضمك إلى 27 نقطة في المركز السادس ويفصله 4 نقاط فقط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 بفارق 10 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أقل.