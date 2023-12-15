زد ينقض على وصافة الدوري بعودة الشوط الثاني أمام فاركو

قلب زد تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على فاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل هدف فاركو: محمد فخري، فيما سجل ثنائية زد: رأفت خليل ومصطفى زيكو.

وارتقى زد للمركز الثاني برصيد 16 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 5 نقاط.

وصف المباراة

تقدم فاركو مبكرا بهدف من تسديدة أرضية في الدقيقة الثانية لمحمد فخري بعد تمهيد من أحمد شريف.

ولأول مرة يسجل فخري في الدوري المصري في المباراة رقم 41 له بعدما ارتدى من قبل قمصان غزل المحلة والأهلي والبنك الأهلي.

سيطر زد على الكرة بشكل جيد ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول تألق علي لطفي في التصدي لفرصة سيف تيري وأبعدها المدافع من على خط المرمى بعد ذلك.

في الشوط الثاني شارك رأفت خليل وأحمد عبد النبي بدلا من محمد سوانيه وعلي جمال.

وفي 5 دقائق قلب زد تأخره لفوز. الهدف الأول جاء في الدقيقة 61 عن طريق ركنية نفذها عبد النبي وأودعها رأفت برأسية في الشباك، بمساهمة من البديلين.

وفي الدقيقة 64 تحصل شادي حسين على ركلة جزاء بسبب لمسة يد جيفرسون إينكادا.

الركلة انبرى لها زيكو وسددها في الزاوية اليمنى وقلب نتيجة اللقاء.

وارتقى زيكو لصدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع مابولولو وحسام أشرف وأحمد بلحاج.

وتألق محمد سعيد "شيكا" في التصدي لهدف محقق من زيكو في الدقيقة 84.

وسجل أحمد الصغيري هدفا لفاركو في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع ألغيت بعد تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد، ليفوز زد بالثلاث نقاط.