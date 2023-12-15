الدرجة الثانية ب - نتيجة قاسية وتعادل مثير في الجولة الثامنة

شهدت مباريات الجولة الثامنة لدوري القسم الثاني ب، نتائج مثيرة في المجموعات الست للمسابقة.

وتتبقى مباراة واحدة مؤجلة بالمجموعة الرابعة بين الإنتاج الحربي وإيسترن كومباني من مبارايت الجولة الثامنة.

وشهدت مباريات الجولة 8 ، فوز عريض لنادي المريخ البورسعيدي على ضيفه جنوب سيناء بخماسية دون رد .

فيما تعادل المنيا مع الواسطى بثلاثة أهداف لكل فريق بعد مباراة في قمة الإثارة.

وتقدم لاعب الأهلي والزمالك السابق حسن مصطفى باستقالته من تدريب مركز شباب كوم حمادة عقب الهزيمة من دمنهور بهدف دون رد.

فيما قاد دمنهور باسم الرجال في المباراة الأولى له بعد رحيل علاء نوح.

وجاءت نتائج الجولة 8 للمجموعات الست كالتالي:

المجموعة الأولى

شبان قنا 1-0 أسمنت أسيوط

الألومنيوم 1-1 الأقصر

ملوي 0-0 كيما أسوان

طهطا 1-0 قوص

يحتل ديروط وكيما أسوان الصدارة برصيد 15 نقطة

المجموعة الثانية

مركز شباب مغاغة 0-0 الفيوم

المنيا 3-3 الواسطى

مركز شباب طامية 3-0 تليفونات بني سويف

نجوم مصر 1-0 بني مزار

يحتل الترسانة الصدارة برصيد 17 نقطة

المجموعة الثالثة

الشمس 2-0 مركز شباب العريش

المريخ البورسعيدي 5-0 جنوب سيناء

منتخب السويس 1-1 العبور

نجمة سيناء 0-1 النصر

يحتل المريخ البورسعيدي ومنتخب السويس الصدارة برصيد 14 نقطة

المجموعة الرابعة

اتحاد الشرطة 1-1 كهرباء الإسماعيلية

بورفؤاد 2-1 مصر للتأمين

ألو ايجيبت 1-1 تيم إف سي

الإنتاج الحربي مع إيسترن كومباني الاحد

يحتل كهرباء الإسماعيلية الصدارة برصيد 14 نقطة

المجموعة الخامسة

نبروه 1-0 شباب تلا

مالية كفر الزيات 1-0 بني عبيد

مركز شباب القزازين 0-0 المنصورة

بلقاس0-1 بايونيرز

كفر الشيخ 2-0 صيد المحلة

يحتل مركز شباب القزازين الصدارة برصيد 17 نقطة

المجموعة السادسة

سبورتنج 0-0 هلال مطروح

دمنهور 1-0 مركز شباب كوم حمادة

المجد 3-1 طلائع الاسطول

الحمام 3-1 الأوليمبي

الإسكندرية للبترول 1-1 دلفي

يحتل الحمام وسبورتنج الصدارة برصيد 15 نقطة