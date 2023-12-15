رقم قياسي لـ ميتروفيتش.. الهلال يواصل انتصارته بثنائية في الوحدة بالدوري السعودي

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

الهلال - الوحدة - ميتروفيتش

واصل نادي الهلال انتصاراته بمنافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز الهلال على الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من المسابقة

وسجل هدفي الهلال، سعود عبد الحميد في الدقيقة (20) والصربي ألكسندر ميتروفيتش عند الدقيقة (80).

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الهلال حقق الانتصار الـ15 له خلال الموسم الحالي من أصل 17 جولة خاضها فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وحقق المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش أطول سلسلة تهديفية له في مسيرته في الدوريات المختلفة التي لعب فيها اذ سجل في (8) مباريات متتالية في الدوري السعودي .

كما رفع ميتروفيتش رصيده إلى 15 هدف خلف كريستيانو رونالدو نجم النصر متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدف.

الفوز عزز صدارة الهلال لترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز التاسع.

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أحداث المباراة

بدأ نادي الهلال المباراة بضغط هجةمي على مرمى الوحدة بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وجاء الهدف الأول من نصيب الهلال عن طريق سعود عبد الحميد بعد تمريرة بينية حريرية من نيفيز في اتجاه المنطلق سعود عبد الحميد يستلم الكرة ويسدد بيمناه صاروخية قوية في الشباك عند الدقيقة 20.

وحرمت العارضة نادي الوحدة من تسجيل هدف التعادل بعد عرضية من الجانب الأيسر من فيصل فجر تمر من دفاع الهلال لتصل إلى إيجالو يسددها بركبته تصطدم في العارضة وتخرج إلى ضربة مرمى.

وحاول نادي الوحدة تسجيل هدف التعادل عن طريق تسديدة أرضية قوية من كريج جوديون تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ياسين بونو.

وعزز الهلال تقدمه عن طريق ميتروفيتش بعد عرضية من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار من مالكوم قابلها المهاجم الصربي برأسية قوية في الشباك.

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