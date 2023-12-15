كأس العالم للأندية - بنزيمة: لا أعرف الأهلي ولكن.. وأريد صناعة التاريخ مع اتحاد جدة

أوضح كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي أن مواجهة الأهلي ستكون بدنية لقوة الكرة المصرية جسمانيا.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في الثامنة مساءً.

وقال بنزيمة عبر SSC السعودية: "بطولة قوية عالمية تجمع أقوى فرق العالم، نلعب في جدة على أرضنا وهذا يساعدنا ومهم بالنسبة لنا".

وأضاف "الشيء الجيد أن تقام البطولة في جدة لأول مرة، وبالمناسبة أندية المملكة جيدة جدا".

وتابع "سنة بعد أخرى الكرة السعودية تتطور وستصل لمستوى عالٍ مثل أوروبا، مستوى اللاعبين السعوديين مرتفع جدا وقوي ووجود هنا لمساعدتهم".

وعن لقاء الأهلي: "لا أعرف الأهلي وتواجده في البطولة يدل على قوته، المعروف عن الكرة المصرية القوة الجسمانية، وعلينا التركيز أكثر على فريقنا وأدائنا ونسعى للفوز بالبطولة".

وواصل "مباراة قوية بالتأكيد وعلينا التركيز ولكن علينا التركيز على فريقنا والعمل خطوة بخطوة للنهائي".

وأتم "صحيح أنني حققت لقب البطولة في 5 مرات سابقة، وسيكون لدي فرصة للفوز مع الاتحاد لأسباب عديدة وأصنع تاريخا مع الفريق السعودي".

كريم بنزيما - لاعب الاتحاد: موسم بعد آخر الكرة السعودية تتطور وهي ممتعه؛ وستصل لمستوى عالي مثل أوروبا في المتعه .#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/5Cm9FGKiCm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

وأصبح بنزيمة أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 4 نسخ مختلفة، عندما هز شباك أوكلاند سيتي.

وانتصر اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة.

وسيلتقي الفريق الفائز من لقاء اليوم مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الخاسر لن يخوض مباراة المركز الخامس والتي ألغيت بدءا من النسخة الماضية.