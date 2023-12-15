كأس العالم للأندية - كهربا: طموح الأهلي هو النهائي.. وأحب جماهير الاتحاد ولكن

تحدث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن مواجهة فريقه السابق الاتحاد السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية في جدة.

وقال كهربا في تصريحاته أذاعتها قنوات SSC قبل مواجهة الاتحاد: "طموح الجمهور يزداد لوصولنا لأبعد مدى ممكن في البطولة وليس فقط المركز الثالث".

وأضاف "بدعم الجماهير وجهد اللاعبين سنصل إلى النهائي بإذن الله".

وأوضح "توقعت مواجهة الاتحاد وسعيد بتواجدي في بلدي الثاني وفي جدة تحديدا التي لعبت بها لأكبر أندية السعودية".

وتابع "متحمس للمشاركة أمام الاتحاد ورؤية جماهيره في الملعب، فهم يعلمون كم أحبهم وكذلك أنا أعلم كم يحبونني، وبإذن الله سنفوز".

وأكمل "الأجواء بين الجماهير ستكون ممتعة لنا كلاعبين. أعداد الجماهير متساوية تقريبا وسعيد برؤية جماهير الأهلي في السعودية".

وواصل كهربا "أرى تطورا كبيرا في السعودية مؤخرا وهذا أمر كبير لكل العرب بتواجد هؤلاء اللاعبين الكبار في الدوري السعودي. المشاركة أمامهم جيدة لاكتساب الخبرات".

وأردف "لقد عشت هنا (في جدة) لمدة عامين ساندني فيها جماهير الاتحاد وبالنسبة لي هم شيء كبير، ولكن في ذلك الوقت كل المشاعر تُلغى وأركز مع فريقي وسأفعل كل ما بوسعي لإسعاد جماهير الأهلي".

ويتأهل الفائز من مباراة اليوم الجمعة لملاقاة فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا اللاتينية.