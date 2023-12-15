كأس العالم للأندية - أوراوا ريد يصعق كلوب ليون ويتأهل للقاء مانشستر سيتي

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

أوروا ريد - كلوب ليون

انتصر أوراوا ريد الياباني بطل آسيا على كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بهدف دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

سجل هدف اللقاء: الهولندي أليكس شالك.

ووصل أوراوا ريد للمربع الذهبي من مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة والأولى منذ 2007.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - كوكا في الوسط وعودة عبد المنعم أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحجازي أساسيان.. ومفاجأة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية سموحة يرفض دخول المربع الذهبي ويكتفي بالتعادل مع الداخلية علي ماهر لـ في الجول: أفخر كوني أول مدرب مصري يحصد شهادة كاف برو

وسيلتقي بطل آسيا مع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

فيما تواصلت المشاركات السلبية لبطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف، إذا لم يتأهلوا للمربع الذهبي للموسم الثالث على التوالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 78 عن طريق المهاجم الهولندي الذي أكمل تمريرة ثنائية مع الغيني جوزيه كانتي وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

الفريق المكسيكي أجرى 3 تغييرات في الدقيقة 83 لكنه تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 84 بطرد مدافع الكولومبي ويليام تيسيو.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون أي جديد ليحقق بطل آسيا الفوز والوصول للمربع الذهبي.

كلوب ليون أوروا ريد كأس العالم للأندية 2023
نرشح لكم
مباشر كأس العالم للأندية - اتحاد جدة يواجه الأهلي في قمة عربية كأس العالم للأندية - بنزيمة: لا أعرف الأهلي ولكن.. وأريد صناعة التاريخ مع اتحاد جدة كأس العالم للأندية - جاياردو: مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا كأس العالم للأندية - كهربا: طموح الأهلي هو النهائي.. وأحب جماهير الاتحاد ولكن تشكيل اتحاد جدة - بنزيمة وحجازي أساسيان.. ومفاجأة أمام الأهلي في كأس العالم للأندية تشكيل الأهلي - كوكا في الوسط وعودة عبد المنعم أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية حجازي أساسي.. تقرير يكشف خطة وتشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي واتحاد جدة و3 لقاءات بالدوري
أخر الأخبار
الدرجة الثانية ب - نتيجة قاسية وتعادل مثير في الجولة الثامن 59 ثاتيه | القسم الثاني
مباشر كأس العالم للأندية - اتحاد جدة يواجه الأهلي في قمة عربية 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
رقم قياسي لـ ميتروفيتش.. الهلال يواصل انتصارته بثنائية في الوحدة بالدوري السعودي 12 دقيقة | سعودي في الجول
اقترب البنزرتي.. الوداد يعلن رحيل عادل رمزي 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للأندية - بنزيمة: لا أعرف الأهلي ولكن.. وأريد صناعة التاريخ مع اتحاد جدة 33 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - جاياردو: مواجهة الأهلي ستكون صعبة بدنيا 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
الكونفدرالية - طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى أنجولا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للأندية - كهربا: طموح الأهلي هو النهائي.. وأحب جماهير الاتحاد ولكن 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 4 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة