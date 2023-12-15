كأس العالم للأندية - أوراوا ريد يصعق كلوب ليون ويتأهل للقاء مانشستر سيتي

انتصر أوراوا ريد الياباني بطل آسيا على كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية بهدف دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

سجل هدف اللقاء: الهولندي أليكس شالك.

ووصل أوراوا ريد للمربع الذهبي من مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة والأولى منذ 2007.

وسيلتقي بطل آسيا مع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

فيما تواصلت المشاركات السلبية لبطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف، إذا لم يتأهلوا للمربع الذهبي للموسم الثالث على التوالي.

هدددددف!⚽ أوراوا يفتتح التسجيل عن طريق أليكس ⚽🔥 كلوب ليون 0 × 1 أوراوا ريدز#ليون_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/5HDEP3HIMe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 78 عن طريق المهاجم الهولندي الذي أكمل تمريرة ثنائية مع الغيني جوزيه كانتي وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

الفريق المكسيكي أجرى 3 تغييرات في الدقيقة 83 لكنه تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 84 بطرد مدافع الكولومبي ويليام تيسيو.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون أي جديد ليحقق بطل آسيا الفوز والوصول للمربع الذهبي.