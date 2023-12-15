سموحة يرفض دخول المربع الذهبي ويكتفي بالتعادل مع الداخلية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

سموحة - الداخلية

رفض سموحة دخول المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري واكتفى بالتعادل أمام الداخلية.

وتعادل سموحة أمام الداخلية سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

التعادل هو الثاني لسموحة خلال الموسم الحالي، فيما تعادل الداخلية للمرة الثالثة.

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وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي.

التعادل رفع رصيد سموحة إلى 13 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.

وصف المباراة

بادر لاعبو الداخلية بالهجوم عن طريق ركلة حرة مباشرة في وسط ملعب سموحة من جهة اليسار، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس هاني سليمان.

وضاعت فرصة دف محقق ضائع لسموحة بعد تحرك مميز من اسلام جابر خلف مدافعي الداخلية استغله في الانفراد بالمرمى ثم حاول تمرير الكرة لزميله فادي فريد المواجه تماما للشباك الخالية إلا أن الكرة مرت بغرابة من أمام أقدام الأخير.

وفي الشوط الثاني ضاع هدف محقق للداخلية بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ألان تشامبادي بتمريرة سريعة لزميله عبد الرحمن عاطف المواجه تماما للشباك إلا أن الأخير سدد بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة ركلة ركنية لسموحة على يسار مرمى الداخلية، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد مجدي بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

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