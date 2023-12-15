تشكيل الأهلي - كوكا في الوسط وعودة عبد المنعم أمام الاتحاد في كأس العالم للأندية

دفع مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بـ أحمد نبيل "كوكا" في خط وسط الفريق أمام اتحاد جدة السعودي في لقاء الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع اتحاد جدة بطل الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة في الثامنة مساءً.

وعاد محمد عبد المنعم لخط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة ويجاوره ياسر إبراهيم.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو

اختيارات مارسيل كولر لتشكيل أبطال إفريقيا أمام الاتحاد 📋#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/P2fTgHuPIY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 15, 2023

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير – حمزة علاء – أكرم توفيق – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – كريم الدبيس – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – أنتوني موديست.

وانتصر اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة.

وسيلتقي الفريق الفائز من لقاء اليوم مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

يذكر أن الخاسر لن يخوض مباراة المركز الخامس والتي ألغيت بدءا من النسخة الماضية.