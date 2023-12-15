انتهت الدوري المصري - طلائع (1) (2) المقاولون.. فاركو (1) (2) زد.. إثارة متأخرة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

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فاركو × زد

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نهاية اللقاء

ق 90+5: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90+4: جوووول.. تعادل قاتل لفاركو

ق 66: جووول مصطفى زيكو يسجل من ركلة جزاء هدف قلب النتيجة.

ق 65: ركلة جزاء لزد بسبب لمسة يد على إينكادا.

ق 61: جوووول رأفت خليل يسجل هدف التعادل لزد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تشتيت من على الخط يمنع هدف التقدم الثاني لفاركو

ق 2: جووول أوووول مبكر للغاية.. محمد فخري يسجل الهدف الأول لفاركو بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × المقاولون العرب

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

ق 90+7: بطاقة حمراء لإسلام محارب لحصوله على إنذارين.

ق 90: بطاقة حمراء لفريد شوقي لاعب وسط طلائع الجيش

ق 62: جووول الثاااني.. محمد سالم يقلب النتيجة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول التعااادل.. محمد سالم يسجل برأسية هدف التعادل بعد عرضية جوزيف أوشايا

ق 3: جووول أووول.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى.

بداية اللقاء

الدوري المصري فاركو في الدوري زد
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