انتهت الدوري المصري - طلائع (1) (2) المقاولون.. فاركو (1) (2) زد.. إثارة متأخرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش والمقاولون العرب، وزد وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

فاركو × زد

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نهاية اللقاء

ق 90+5: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف

ق 90+4: جوووول.. تعادل قاتل لفاركو

ق 66: جووول مصطفى زيكو يسجل من ركلة جزاء هدف قلب النتيجة.

ق 65: ركلة جزاء لزد بسبب لمسة يد على إينكادا.

ق 61: جوووول رأفت خليل يسجل هدف التعادل لزد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تشتيت من على الخط يمنع هدف التقدم الثاني لفاركو

في الدقيقة الثانية.. محمد فخري يسجل هدف ولا أروع لفاركو في شباك زد💥⚽ pic.twitter.com/Atx3UJ0qtS — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023

ق 2: جووول أوووول مبكر للغاية.. محمد فخري يسجل الهدف الأول لفاركو بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × المقاولون العرب

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

ق 90+7: بطاقة حمراء لإسلام محارب لحصوله على إنذارين.

ق 90: بطاقة حمراء لفريد شوقي لاعب وسط طلائع الجيش

ق 62: جووول الثاااني.. محمد سالم يقلب النتيجة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جووووول.. مع آخر لحظات الشوط الأول.. محمد سالم يتعادل للمقاولون العرب في مرمى طلائع الجيش برأسية مميزة 💥⚽ pic.twitter.com/1dHRYJ8j9l — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023

ق 45+3: جووول التعااادل.. محمد سالم يسجل برأسية هدف التعادل بعد عرضية جوزيف أوشايا

جووووول.. جودوين شيكا يفتتح التسجيل لفريق طلائع الجيش مبكرًا في شباك المقاولون العرب 💥⚽ pic.twitter.com/XvO5lbY3mt — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023

ق 3: جووول أووول.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى.

بداية اللقاء