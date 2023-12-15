انتهت الدوري المصري - طلائع (1) (2) المقاولون.. فاركو (1) (2) زد.. إثارة متأخرة
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي طلائع الجيش والمقاولون العرب، وزد وفاركو في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
فاركو × زد
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
نهاية اللقاء
ق 90+5: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف
ق 90+4: جوووول.. تعادل قاتل لفاركو
ق 66: جووول مصطفى زيكو يسجل من ركلة جزاء هدف قلب النتيجة.
ق 65: ركلة جزاء لزد بسبب لمسة يد على إينكادا.
ق 61: جوووول رأفت خليل يسجل هدف التعادل لزد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: تشتيت من على الخط يمنع هدف التقدم الثاني لفاركو
في الدقيقة الثانية.. محمد فخري يسجل هدف ولا أروع لفاركو في شباك زد💥⚽ pic.twitter.com/Atx3UJ0qtS— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023
ق 2: جووول أوووول مبكر للغاية.. محمد فخري يسجل الهدف الأول لفاركو بتسديدة أرضية على يسار الحارس.
بداية اللقاء
--
طلائع الجيش × المقاولون العرب
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
ق 90+7: بطاقة حمراء لإسلام محارب لحصوله على إنذارين.
ق 90: بطاقة حمراء لفريد شوقي لاعب وسط طلائع الجيش
ق 62: جووول الثاااني.. محمد سالم يقلب النتيجة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
جووووول.. مع آخر لحظات الشوط الأول.. محمد سالم يتعادل للمقاولون العرب في مرمى طلائع الجيش برأسية مميزة 💥⚽ pic.twitter.com/1dHRYJ8j9l— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023
ق 45+3: جووول التعااادل.. محمد سالم يسجل برأسية هدف التعادل بعد عرضية جوزيف أوشايا
جووووول.. جودوين شيكا يفتتح التسجيل لفريق طلائع الجيش مبكرًا في شباك المقاولون العرب 💥⚽ pic.twitter.com/XvO5lbY3mt— OnTime Sports (@ONTimeSports) December 15, 2023
ق 3: جووول أووول.. جودوين شيكا يسجل الهدف الأول بعد عرضية من الجهة اليمنى.
بداية اللقاء