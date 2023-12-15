علي ماهر لـ في الجول: أفخر كوني أول مدرب مصري يحصد شهادة كاف برو

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:54

كتب : عمرو نبيل

علي ماهر

أبدى علي ماهر المدير الفني لـ المصري فخره كونه أول مدرب مصري يحصل على شهادة كاف برو من الاتحاد الإفريقي.

وغاب علي ماهر عن مواجهة الزمالك لتواجده في المغرب من أجل الحصول على الرخصة التدريبية.

وقال ماهر لـ FilGoal.com: "أتشرف كوني أول مدرب مصري يحصل على شهادة (كاف برو) وهي أعلى شهادة علمية تحصلت عليها".

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وأضاف "مزاملة وليد الركراكي ويوسف السفري وكوكبة من مدربي إفريقيا سيضيف لي الكثير في عالم كرة القدم والتدريب".

وأكمل "كرة القدم علم كبير ونحتاج البحث عن سبل التطوير، وهناك عوامل نفسية نريد تنميتها".

وأتم "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لـ جمال فتحي عضو اللجنة الفنية في كاف على ترشيحي لحضور دبلومة الاتحاد للحصول على الرخصة التدريبية وأتمنى أن أكون على مستوى الاختيار".

وانتصر المصري بنتيجة 1-0 على الزمالك في قمة الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وتواجد ماهر في المغرب لحضور الدورة التدريبية (برو) والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وارتقى المصري للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد مودرن فيوتشر.

علي ماهر المصري الزمالك
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