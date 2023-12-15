التشكيل - ثلاثي هجومي يقود زد.. وسيف تيري أساسي مع فاركو

يعتمد خالد جلال المدير الفني لنادي فاركو على الثنائي أحمد شريفي وسيف تيري في قيادة هجوم فريقه أمام زد.

ويلعب فاركو ضد زد بعد قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل فاركو لمواجهة زد كالتالي:

الحارس: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إنكادا - باباكار نداي - عبد الله بكري - عزمي غوما

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمد فخري - أحمد صغيري

الهجوم: : أحمد شريف - سيف تيري

في المقابل يعتمد مجدي عبد العاطي مدرب زد على الثلاثي مصطفى زيكو وشادي حسين ومصطفى سعد في هجوم الفريق أمام فاركو.

وجاء تشكيل زد لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: مصطفى العش – محمد سمير – محمد إسماعيل – علي جمال "لالا"

الوسط: بيتر زيلو – عبد الله مجدي – محمد سوانيه

الهجوم: شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" - مصطفى سعد.

ويحتل زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد فاركو في المركز الـ16 برصيد 5 نقاط.