دوري المحترفين - دربي الغربية سلبي.. ومصر للمقاصة يحقق انتصاره الثاني بالموسم

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 17:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهى دربي الغربية بين طنطا وغزل المحلة بالتعادل السلبي بين الفريقين لحساب الجولة 12 من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ).

وانتهت ثاني مباريات اليوم بفوز مصر للمقاصة على مكادي بنتيجة 2-1.

وشهد دربي الغربية إهدار ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، حيث أهدر محمد عاطف ركلته ليصبح ثالث لاعب يهدر ضربة جزاء لطنطا في الموسم الجاري بعد أحمد علي وميدو جمال.

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وارتفع رصيد غزل المحلة إلى 22 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

وارتفع رصيد نادي طنطا إلى 16 نقطة في المركز 11.

وقلب المقاصة تأخره لفوز على مكادي بنتيجة 2-1، فتقدم محمود السيد لمكادي بالهدف الأول في الدقيقة 25.

وأدرك الفريق الفيومي التعادل بفضل هدف عكسي في الدقيقة 36.

وخطف يحيى زكريا النقاط الثلاث للمقاصة بهدفه في الدقيقة 51، مساهما في فوز الفريق الثاني الموسم الجاري ورافعا رصيده لـ 9 نقاط في المركز الـ 17.

وتختتم مباريات الجولة غدا السبت، بمباراة وادي دجلة مع حرس الحدود.

مصر للمقاصة غزل المحلة الدرجة الثانية دوري المحترفين
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