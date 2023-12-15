كرة يد - الاتحاد الإفريقي يعلن نظام توزيع مقاعد القارة الافريقية للأولمبياد

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن نظام توزيع مقاعد القارة الافريقية خلال الدورات الترشيحية للأولمبياد TQO وذلك كالتالي:

ومن المقرر أن تُلعب دورة الألعاب الاولمبية المقبلة في باريس من الفترة 26 يوليو من العام المقبل إلى 11 أغسطس.

-في حالة فوز الفراعنة بكأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر 2024، يترشح المنتخب المصري مباشرة للأولمبياد ويخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث الدورات الترشيحية.

-وفي حالة فوز منتخب آخر باللقب الإفريقي، يترشح مباشرة للأولمبياد وتتأهل مصر لدورة ترشيحية، باعتبار مركزها السابع في المونديال الأخير بالإضافة لمنتخبين آخرين يتأهلان لخوض الدورات الترشيحية.

وتستضيف مصر كأس الأمم لليد في الفترة من 19 وحتى 29 يناير من العام المقبل في مصر.

وستلعب مصر في مجموعة مكونة من:

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

واستضاف منتخب مصر اللقب في 2022 وفاز في النهائي على كاب فيردي بنتيجة 37-25.

وحصد منتخب مصر اللقب 8 مرات ويحمل آخر لقبين، فيما يتصدر منتخب تونس ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 ألقاب.

أما على مستوى دورة الألعاب الأولمبية، فإن منتخب مصر دائم المشاركة ولكن لم يحصل على أي ميدالية طوال مشاركاته.

وكانت المشاركة الأولى لمصر بدورة الألعاب الأولمبية بفريق كرة اليد في برشلونة عام 1992، ومنذ ذلك الحين لم يغب منتخب مصر لكرة اليد عن دورة الألعاب الأولمبية سوى مرة وحيدة في لندن 2012.

المشاركة الأفضل لمصر في دورة الألعاب الأولمبية كانت في أتلانتا عام 1996، وحصل منتخب مصر على المركز السادس.

أما المشاركة الأسوأ كانت في أولمبياد أثينا 2004 والتي حصل بها منتخب مصر على المركز الـ 12 والأخير.

وفي المشاركة الأخيرة والتي كانت في دورة الألعاب الماضية ريو دي جانيرو 2016 حصل منتخب مصر على المركز التاسع.