تشكيل الدوري – ثنائي هجومي لسموحة.. وعبد الرحمن عاطف يقود الداخلية
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 15:47
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي مدرب سموحة ونظيره في الداخلية هيثم شعبان تشكيلي فريقيهما لمباراة اليوم.
ويلتقي سموحة بمنافسه الداخلية في ملعب السلام في تاسع جولات الدوري.
ويأتي سموحة عاشرا بـ12 نقطة فيما يحتل الداخلية المركز الـ15 بست نقاط.
وجاء تشكيل سموحة كالتالي:
في حراسة المرمى: الهاني سليمان
في الدفاع: محمود وحيد- محمد المغربي- محمد مصطفى "ميدو"
في الوسط: لحسن دحدوح- إسلام جابر- حمدي علاء- طارق علاء- عمرو قلاوة
في الهجوم: فادي فريد- حسام حسن
فيما جاء التشكيل الداخلية كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود الزنفلي
في الدفاع: محمد عطوة- محمود صابر- إيهاب سمير- كريم يحيى
في الوسط: محمود عبد العزيز- محمود حسونة- مهاب ياسر- آلان كيمبادي
في الهجوم: أحمد سيد غريب- عبد الرحمن عاطف
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