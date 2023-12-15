مؤتمر تشافي: مواجهة فالنسيا نهائي بعد رسائل الجنازة.. ولم أفكر في الاستقالة

وصف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة مباراة فريقه المقبلة ضد فالنسيا بالنهائي.

وخسر برشلونة آخر مباراتين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ضد جيرونا ورويال أنتويرب ما جعل تشافي يتلقى العديد من الانتقادات.

ويلتقي برشلونة مع فالنسيا غدا السبت في ملعب ميستايا في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "إنها مباراة نهائية ونحن بحاجة للفوز والنقاط لأننا لا نقدم أداء جيدا مؤخرا في الدوري، الهزيمة ضد ريال مدريد وجيرونا يلقيان بظلالهما علينا".

وأردف "والمباراة المقبلة صعبة للغاية لأنها في ملعب ميستايا أمام فريق قوي ومعقد".

وعن علاقته مع رئيس برشلونة جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو قال: "العلاقة جيدة للغاية".

وبسؤاله هل فكر في الاستقالة أجاب "لا بل على العكس أنا متحمس تماما ويجب أن أكون متماسكا وهادئا لأكتسب الثقة وأؤمن بالمشروع أكثر من أي وقت مضى ونحن متحدون".

وأردف "حدث لنا الأمر ذاته الموسم الماضي والنمط يتكرر وفي شهر أكتوبر آنذاك أرادوا التخلص من كل شيء وفي النهاية كنا نحتفل ببطولتين".

وشدد تشافي "نعرف مطالب برشلونة يجب علينا الفوز واللعب جيدا".

وعن هل يشعر أن الخسارة ضد فالنسيا قد تتسبب في إقالته قال: "قبل شهر كان يتم سؤالي إن كنت سأصبح أليكس فيرجسون في برشلونة والآن تقولون إنني سأرحل، النادي يحتاج للاستقرار فالمشاريع في الأندية الأخرى يحدث بها منعطفات ويحتاجون للاستقرار".

وواصل "لدينا مشروع جيد ونحن أبطال الدوري سواء فزنا أو خسرنا أو تعادلنا مع فالنسيا، نريد الاستقرار وهذا ما نحتاجه بعد حقبة ليونيل ميسي في وضع اقتصادي صعب للغاية".

وأتم مدرب برشلونة حديثه "أتلقى الرسائل وكأن كل شيء كأننا في جنازة، أتلقى الرسائل كأن والدي أو والدتي توفيا، بالمناسبة لم يهنئني أحد منكم –يقصد الصحفيين- على التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد آخر مباراة ضد أنتويرب".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الترتيب بـ34 نقطة بفارق سبع نقاط عن جيرونا المتصدر.

فيما يأتي فالنسيا في المركز الـ11 بـ19 نقطة.