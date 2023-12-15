استعادة ذكريات الحرب القديمة؟ مورينيو: لا أغار من جوارديولا ولكن

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

مورينيو

يبدو أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي يريد استعادة ذكريات حروبه الشهيرة ضد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، فلم يفوت مورينيو الفرصة فماذا حدث؟

عقب مباراة شريف المولدوفي التي انتهت بثلاثية دون رد للفريق الإيطالي في آخر مباراة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وخلال المؤتمر الصحفي قال السبيشال وان: "لا أغير من جوارديولا، لكن مانشستر سيتي دفع 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع كالفين فيليبس".

وأضاف "بعد التعاقد مع فيليبس قال جوارديولا إن من الأفضل أن يرحل فيليبس، لذلك فلن يبقى مع مانشستر سيتي وسيتعاقدون مع لاعب آخر".

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وأنهى حديثه قائلا: "الواقع لدينا في روما مختلف تماما، ليس من السهل بالنسبة لنا التعاقد مع لاعب واحد حتى".

وكان مورينيو تحدث في الموسم الماضي عن أمر بخصوص المال واللاعبين المتاحين لجوارديولا بعكس هو مع روما وبدون أي منافسة بينهما سواء محليا أو قاريا.

وكان مورينيو عاش أعواما من المنافسة الشرسة مع جوارديولا فكانت أولى المواجهات بينهما هي مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2010.

ولم تنته عند هذا الحد بل انتقل إلى إسبانيا عندما درب مورينيو ريال مدريد الإسباني وكان وقتها المنافسة الأشرس والأقوى بجانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونادو.

وأنهى روما الدوري الأوروبي في المركز الثاني في مجموعته برصيد 13 نقطة ويتصدر سلافيا براها التشيكي بـ15 نقطة، ويحتل سيرفيت السويسري المركز الثالث وذهب لدوري المؤتمرات، وتذيل شريف المجموعة بنقطة واحدة فقط.

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