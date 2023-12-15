بيراميدز يغرم لاعبيه بعد التعادل مع بلدية المحلة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 13:58

كتب : بسام أبو بكر

احتفالات بيراميدز

وقع بيراميدز غرامة مالية على لاعبيه بعد التعادل مع بلدية المحلة مساء أمس الخميس.

وتعادل بيراميدز إيجابيا مع بلدية المحلة بهدفين لمثلهما في ملعب الدفاع الجوي في تاسع جولات الدوري المصري.

وأعلن بيراميدز توقيع غرامة مالية على اللاعبين دون الكشف عن قيمتها.

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وأوضح بيراميدز ان العقوبة جاءت بعد فقدان نقطتين هامتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري مع ارتباط الفريق بمباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صنداونز وخوض كأس السوبر للأندية الأبطال.

ويتصدر بيراميدز الترتيب بـ17 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه المصري وخاض كل منهما ثماني مباريات من أصل تسعة.

ويستضيف بيراميدز منافسه صنداونز الثلاثاء المقبل في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتساوى جميع فرق المجموعة بأربع نقاط لكل منهم لكن يتصدرها صنداونز بفارق الأهداف عن مازيمبي ونواذيبو ثم بيراميدز.

الدوري المصري بلدية المحلة بيراميدز
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