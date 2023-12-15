سبورت: ليفاندوفسكي تلقى عرضا ضخما من السعودية.. وهذا رد زوجته

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 13:26

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

تلقى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عرضا بمقابل مادي ضخما من المملكة العربية السعودية من أجل الانتقال إلى أحد الأندية هناك في الصيف الماضي.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية تلقى المهاجم البولندي عرضا بمقابل 150 مليون يورو في الموسم الواحد للعب إلى أحد الأندية بدون ذكر من النادي.

رد زوجة ليفاندوفسكي

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أجرت "أنا ليفاندوفسكي" زوجة المهاجم البالغ من العمر 34 عاما حوارا وتحدثت فيه عن العرض وموقفها هي وزوجها من العرض المسبق وهل كان الثنائي موافق أم لا.

وعلقت أنا لموقع "وان فوتبول" قائلة: "تستطيع القول إن كتالونيا هي منزلي ونتمنى أن نستمر في البقاء هنا لوقت طويل، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماما عن مدينة وارسو وميونيخ إذ تعلمنا هنا الاستمتاع بالحياة وأن الحياة تعاش مرة واحدة".

وبالتالي رفض ليفاندوفسكي العرض الضخم قبل عدم موافقة برشلونة وتم الاتفاق على البقاء مع البلوجرانا إذ يعتبره تشافي قائد داخل وخارج الملعب ومن أهم اللاعبين في غرفة خلع الملابس.

وتوج مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق بالدوري الإسباني والسوبر المحلي في الموسم الماضي بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف ليجا إذ سجل 23 هدفا وكان في منافسة مع كريم بنزيمة الذي أحرز 19 هدفا.

برشلونة ليفاندوفسكي الدوري الإسباني الدوري السعودي
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