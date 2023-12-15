علاء عبد العال: أتمنى تدريب الأهلي يوما ما.. لكن هذا مستحيل

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

يتمنى علاء عبد العال المدير الفني للجونة تدريب الأهلي يوما ما لكنه أكد أن ذلك الحلم مستحيل.

وتحدث علاء عبد العال لقناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة قائلا: "لم أحصل على فرصتي في أندية أصحاب إمكانيات عالية ولكن في النهاية أصمت ولا أتحدث وأقول عملي سوف يتحدث عني لكن بالطبع أتمنى تدريب الأندية الكبرى".

وعن طريقته المفضلة قال: "أتكيف مع أي لاعبين متواجدين في الفريق".

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وبسؤاله من يرغب في تدريبه من بين الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أجاب "أتمنى في الوقت الحالي تدريب بيراميدز".

وعن تدريب الأهلي أو الزمالك أجاب "تدريب الأهلي أو الزمالك للأسف مستحيل ولو ليس مستحيلا أرغب في تدريب الأهلي مع احترامي للزمالك".

وأتم علاء عبد العال حديثه "لكنني من أبناء الأهلي وأتمنى التواجد فيه في يوم من الأيام لكن الزمالك نادي عريق ولكن الأولوية للأهلي".

علاء عبد العال الجونة الأهلي الزمالك بيراميدز
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