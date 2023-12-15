ماركا: بداية المسلسل المقبل؟ مبابي يهاجم إنريكي

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يبدو أننا على مشارف مسلسل جديد لكيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وهذه المرة ضد مدربه لويس إنريكي.

عقب مسلسل رفضه لتجديد عقده ورفضه الرحيل في الصيف الماضي عن نادي العاصمة الفرنسية وكذلك عرض الهلال السعودي الذي كان يصل إلى مليار يورو وتدخل والدته فايزة العماري لطلبها الكثير لنادي ريال مدريد الإسباني للانتقال إليه.

فحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فللمسلسل حلقات جديدة وهذه المرة عقب مباراة بوروسيا دوترموند الألماني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا فالمهاجم الفرنسي هاجم إنريكي بسبب طريقة اللعب وتعليماته.

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وأفادت الصحيفة أن الخلاف بدأ مع المدير الفني الإسباني عندما طلب من لاعبيه الهدوء وعدم المجازفة أو الضغط على دورتموند في الدقائق الأخيرة إذ كان لمبابي رأي آخر بمحاولة الضغط وتسجيل هدف الفوز.

وأفادت الصحيفة أن عقب صافرة النهاية وتأهل باريس لدور الـ16 من البطولة وتحقيق الهدف واحتفال جميع اللاعبين باستثناء اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إذ يسأل زملائه "ماذا نلعب؟" ووجه التحية لمدربه بكل برودة.

ويرى مبابي أنه لا يعرف ماذا يلعب في أي مركز وأي طريقة لعب وما التعليمات التي توجه إليه.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى الدور الـ16 بصعوبة إذ كانت المنافسة مفتوحة حتى الثانية الأخيرة بين الفرق الأربعة.

وحصل باريس على بطاقة التأهل بالتساوي مع ميلان بـ8 نقاط لكن فارق الأهداف حسمه الباريسيين ودورتموند تصدر المجموعة برصيد 11 نقطة، وميلان في المركز الثالث ونيوكاسل تذيل برصيد 5 نقاط.

وتوجد إمكانية أن يلاقي مبابي ريال مدريد الذي كان يعتبر حلم المهاجم الفرنسي للعب له يوما ما في دور الـ16 بعد صدارة النادي الملكي مجموعته بينما يحتل باريس وصافة المجموعة.

ريال مدريد ميلان باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند مبابي
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