حجازي أساسي.. تقرير يكشف خطة وتشكيل اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

كيف يفكر مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة في خطة مباراة الأهلي وما هو التشكيل الأقرب؟

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المدرب الأرجنتيني وفقا لمصادرها فإن جاياردو سيعتمد على التشكيل ذاته الذي خاض به فريقه لقاء أوكلاند سيتي.

وكان الاتحاد فاز على أوكلاند يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية دون رد.

وبناء عليه فسيصبح التشكيل الذي سيخوض به الاتحاد مباراة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

في الوسط الدفاعي: نجولو كانتي- فابينيو

في الوسط الهجومي: رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

في الهجوم: كريم بنزيمة

وأوضح التقرير أن كورنادو تدرب بشكل طبيعي وسيتواجد في المباراة كما استطاع عبد الرزاق حمد الله خوض المران الجماعي عقب شفائه من الإصابة التي دفعته للغياب عن لقاء أوكلاند.