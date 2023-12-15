تقرير: برشلونة يستعد لدفع أكثر مما هو مطلوب للتعاقد مع "ريكيلمي الجديد"

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - الأرجنتين تحت 17 عاما

يسعى نادي برشلونة الإسباني لدفع مبلغ مالي أكثر من المطلوب من قبل نادي ر يفربليت الأرجنتيني من أجل التعاقد مع صانع ألعاب الفريق كلاوديو إتشيفيري.

وأفادت قناة تي واي سي الأرجنتينية أن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع إتشيفيري بأكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 25 مليون يورو.

وذكرت القناة أن شرط برشلونة فقط هو الدفع عن طريق التقسيط، لأن في حالة التعاقد معه من قبل أي نادي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي فيستلم ريفر بليت المال في الحال بدون تقسيط.

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ولم يعط ريفر بليت أي جواب سواء بالقبول أو بالرفض على طلب برشلونة لطلبه التعاقد مع إتشيفيري.

ويبلغ إتشيفيري من العمر 17 عاما وليس لديه إمكانية الانتقال إلى أوروبا للعب قبل إتمامه عامه الـ18، لكن سيكمله يوم 2 يناير من العام المقبل ومن ثم يستطيع الانتقال إلى أوروبا.

وشارك صانع الألعاب الأرجنتيني رفقة منتخب بلاده في كأس العام تحت 17 عماما وحصل على جائزة هداف البطولة بالتساوي مع رايان الجناح البرازيلي، وكاوا إلياس المهاجم البرازيلي بـ5 أهداف.

وتمكن من صنع تحقيق ما لم يحققه المنتخب الأرجنتيني من قبل:

إتشيفيري أول لاعب يسجل 3 أهداف في مواجهات برازيلية أرجنتينية في مباراة بكأس العالم.

وهو أول أرجنتيني أيضا يسجل هاتريك بقميص الأرجنتين في تاريخ كأس العالم للناشئين.

ويُطلق على إتشيفيري خوان رومان ريكيلمي الجديد نسبة إلى التشابه في طريقة اللعب والمهارة العالية والتمريرات السحرية.

ولعب ريكيلمي مع برشلونة أيضا في موسم 2003-2004 حتى 2005-2006.

وتوج إتشيفيري ببطولة الدوري الأرجنتيني مع ريفر بليت وهي البطولة الوحيدة التي حققها حتى الآن.

الأرجنتين كأس العالم للناشئين الدوري الأرجنتيني برشلونة الدوري الإسباني
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