الزمالك يشارك في دورة الوحدة الإماراتي الودية

يشارك الزمالك في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية التي ستقام في الفترة من 18 لـ24 يناير المقبل استغلالا لفترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويشارك في البطولة رفقة الزمالك والوحدة كل من الاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 20 يناير.

وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة في الإمارات حضره أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة.

وأكد سليمان أن مشاركة الزمالك في البطولة يأتي بهدف الاستفادة الفنية لتجهيز اللاعبين استغلالا لفترة توقف الدولي بسبب أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي الأربعاء المقبل في رابع جولات الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة بتسع نقاط يليه أبو سليم بست نقاط ثم ساجرادا بثلاث نقاط وأخيرا سوار كويا بدون أي نقطة.