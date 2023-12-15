الزمالك يشارك في دورة الوحدة الإماراتي الودية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 11:12

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد سليمان - الزمالك

يشارك الزمالك في دورة نادي الوحدة الإماراتي الودية التي ستقام في الفترة من 18 لـ24 يناير المقبل استغلالا لفترة التوقف بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويشارك في البطولة رفقة الزمالك والوحدة كل من الاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم 20 يناير.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي واتحاد جدة و3 لقاءات بالدوري تعرف على كل المتأهلين في الدوري الأوروبي والمنتقلين إلى المؤتمر.. موعد القرعة علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة

وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة في الإمارات حضره أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة.

وأكد سليمان أن مشاركة الزمالك في البطولة يأتي بهدف الاستفادة الفنية لتجهيز اللاعبين استغلالا لفترة توقف الدولي بسبب أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي الأربعاء المقبل في رابع جولات الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة بتسع نقاط يليه أبو سليم بست نقاط ثم ساجرادا بثلاث نقاط وأخيرا سوار كويا بدون أي نقطة.

الزمالك الاتفاق الوحدة أم صلال
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي واتحاد جدة و3 لقاءات بالدوري علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة جاياردو يكشف رأيه عن تأثير عدد الأجانب في لقاء اتحاد جدة والأهلي الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر كأس أمم إفريقيا - وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية بيان - سيراميكا كليوباترا ينتقد أداء الحكم أمام فيوتشر.. وطلب رسمي مؤتمر معتمد جمال: التوفيق لم يحالفنا ولم أفضل المجازفة.. وسبب البدء بـ شيكابالا كبديل مدرب المصري: كنا نستطيع الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك.. وظرف طارئ منع علي ماهر من العودة
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة يستعد لدفع أكثر مما هو مطلوب للتعاقد مع "ريكيلمي الجديد" 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يشارك في دورة الوحدة الإماراتي الودية 18 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي واتحاد جدة و3 لقاءات بالدوري 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
تعرف على كل المتأهلين في الدوري الأوروبي والمنتقلين إلى المؤتمر.. موعد القرعة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة 11 ساعة | الدوري المصري
كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
جاياردو يكشف رأيه عن تأثير عدد الأجانب في لقاء اتحاد جدة والأهلي 12 ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر 13 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم