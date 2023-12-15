مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي واتحاد جدة و3 لقاءات بالدوري

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

الأهلي

يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2023 مساء اليوم الجمعة بملاقاة اتحاد جدة في الدور الثاني من البطولة.

وستقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" كما سوف تذاع عبر تطبيق "شاهد".

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ويسبق مباراة الأهلي مواجهة بين كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريدز الياباني وستنطلق في السادسة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.

وفي الدوري المصري سيواجه الداخلية منافسه سموحة في الرابعة عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يواجه طلائع الجيش منافسه المقاولون العرب في السادسة مساء عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيواجه فاركو منافسه زد في السادسة مساء.

وفي الدوري الإنجليزي سيواجه نوتنجهام فورست منافسه توتنام في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

أما في الدوري السعودي سيواجه الهلال منافسه الوحدة في الخامسة مساء عبر قناة "إس إس سي إكسترا 2".

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