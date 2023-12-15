تعرف على كل المتأهلين في الدوري الأوروبي والمنتقلين إلى المؤتمر.. موعد القرعة

انتهى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي مساء أمس الخميس.

وأسفرت النتائج عن تأهل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 وانتقال مثلهم لخوض مرحلة خروج المغلوبة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

فيما انتقل 8 فرق لمرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر.

فمن هم المتأهلين لدور الـ16 مباشرة؟

وست هام وبرايتون ورينجرز وأتالانتا وليفربول وفياريال وسلافيا براج وباير ليفركوزن.

أما الفرق التي ستخوض مرحلة خروج المغلوب فهي كالتالي:

فرايبورج ومارسيليا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وتولوز ورين وروما وكاراباج أجدام.

أما الفرق التي جاءت من دوري أبطال أوروبا فهي:

جالاتا سراي ولانس وسبورتنج براجا وبنفيكا وفينورد وميلان ويانج بويز وشاختار دونتسيك.

فيما انتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتلوا المركز الثالث في مجموعتهم كل من التالي:

أولمبياكوس وأياكس وريال بيتيس وشتورم جراتس وسانت جيلواز وماكابي حيفا وسيرفيت ومولده.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي الدوري المؤتمر تأهل لدور الـ16 كل من التالي:

ليل وماكابي تل أبيب وفيكتوريا بلزن وكلوب بروج وأستون فيلا وفيورنتينا وباوك وفنربخشة.

فيما سيخوض دور خروج المغلوب مع الهابطين من الدوري الأوروبي كل من التالي:

سلوفان براتيسلافا وجينت ودينامو زغرب وبودو جليمت وليجيا وارسو وفرينكفاروزي وإينتراخت فرانكفورت ولودوجوريتس رازجراد.

فمتى تقام القرعة؟

ستقام القرعة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وستنطلق قرعة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

فيما ستقام قرعة دوري المؤتمر بعدها بساعة.