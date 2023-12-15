تعرف على كل المتأهلين في الدوري الأوروبي والمنتقلين إلى المؤتمر.. موعد القرعة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي

انتهى دور المجموعات من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي مساء أمس الخميس.

وأسفرت النتائج عن تأهل 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 وانتقال مثلهم لخوض مرحلة خروج المغلوبة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

فيما انتقل 8 فرق لمرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر.

أخبار متعلقة:
تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة جاياردو يكشف رأيه عن تأثير عدد الأجانب في لقاء اتحاد جدة والأهلي

فمن هم المتأهلين لدور الـ16 مباشرة؟

وست هام وبرايتون ورينجرز وأتالانتا وليفربول وفياريال وسلافيا براج وباير ليفركوزن.

أما الفرق التي ستخوض مرحلة خروج المغلوب فهي كالتالي:

فرايبورج ومارسيليا وسبارتا براج وسبورتنج لشبونة وتولوز ورين وروما وكاراباج أجدام.

أما الفرق التي جاءت من دوري أبطال أوروبا فهي:

جالاتا سراي ولانس وسبورتنج براجا وبنفيكا وفينورد وميلان ويانج بويز وشاختار دونتسيك.

فيما انتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتلوا المركز الثالث في مجموعتهم كل من التالي:

أولمبياكوس وأياكس وريال بيتيس وشتورم جراتس وسانت جيلواز وماكابي حيفا وسيرفيت ومولده.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي الدوري المؤتمر تأهل لدور الـ16 كل من التالي:

ليل وماكابي تل أبيب وفيكتوريا بلزن وكلوب بروج وأستون فيلا وفيورنتينا وباوك وفنربخشة.

فيما سيخوض دور خروج المغلوب مع الهابطين من الدوري الأوروبي كل من التالي:

سلوفان براتيسلافا وجينت ودينامو زغرب وبودو جليمت وليجيا وارسو وفرينكفاروزي وإينتراخت فرانكفورت ولودوجوريتس رازجراد.

فمتى تقام القرعة؟

ستقام القرعة يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وستنطلق قرعة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

فيما ستقام قرعة دوري المؤتمر بعدها بساعة.

الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة التعثر الأول منذ شهر.. بدلاء ليفربول يسقطون أمام سانت جيلواز تبرئة أرتيتا من سوء السلوك بعد تصريحاته ضد الحكام عقب لقاء نيوكاسل تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وكلوب يدفع بالعديد من الشباب ضد سانت جيلواز ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة ذا بيست أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة مواعيد مباريات الخميس 14 ديسمبر 2023.. المصري ضد الزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
تعرف على كل المتأهلين في الدوري الأوروبي والمنتقلين إلى المؤتمر.. موعد القرعة ساعة | الكرة الأوروبية
علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة ساعة | الدوري المصري
كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة ساعة | الكرة الأوروبية
جاياردو يكشف رأيه عن تأثير عدد الأجانب في لقاء اتحاد جدة والأهلي 2 ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر 3 ساعة | الدوري المصري
كأس أمم إفريقيا - وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية 3 ساعة | الكرة المصرية
أهلي جدة يكتسح الفيحاء برباعية ويهدد وصافة النصر 3 ساعة | سعودي في الجول
بيان - سيراميكا كليوباترا ينتقد أداء الحكم أمام فيوتشر.. وطلب رسمي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 2 جوائز كاف - متفوقا على صلاح.. أوسيمين أفضل لاعب في إفريقيا 3 تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة 4 نهاية حفل جوائز كاف - تفوق مصري مغربي.. ونيجيريا تحصد الجائزة الأهم