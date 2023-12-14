علي ماهر لـ في الجول: لاعبو المصري رجال نفذوا كل ما طلبته.. والهدف ليس وليد الصدفة

أبدى علي ماهر المدير الفني لـ المصري سعادته بالفوز على الزمالك وأشاد بأداء اللاعبين.

وحقق المصري الفوز على الزمالك بهدف دون رد، وهو الفوز الأول لعلي ماهر على الأبيض في مسيرته التدريبية.

وقال علي ماهر لـ FilGoal.com: "لاعبو المصري رجال وأهدي الفوز للجمهور وكامل أبو علي رئيس النادي ومجلس الإدارة، وأشكر الجمهور على دعمه الكبير جدا والقادم أفضل".

وتابع "تواصلت مع محمد عبد الكريم المدرب العام في كل لحظة من أجل هذه المباراة وعملنا قبل المباراة بـ 48 ساعة، واللاعبون نفذوا كل ما طلبته، هم أرجل لاعبين دربتهم".

وواصل "هدف قناوي ليس وليد الصدفة بل عمل تدربنا عليه من قبل، وسجل في المباراة الماضية بنفس الطريقة".

وسجل قناوي 3 أهداف في الدوري الموسم الجاري جاءت خلال آخر 4 مباريات ضد بيراميدز وإنبي وأخيرا الزمالك.

وأكمل "راهنت على ميدو جابر في المصري والأيام أثبتت ذلك".

وأتم "كالعادة سيتم منح قناوي جائزة خاصة بعد تسجيل هدف الفوز".

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وتواجد ماهر في المغرب لحضور الدورة التدريبية (برو) والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وارتقى المصري للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد مودرن فيوتشر.