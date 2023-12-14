كلوب بعد هزيمة ليفربول أمام سانت جيلواز: أنا السبب.. لن أقيم لاعبا بعد تلك المباراة

حمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نفسه المسؤولية عقب هزيمة فريقه أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي.

وهُزم ليفربول أمام منافسه سانت جيلواز اليوم الخميس بهدف دون رد في ختام دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ولم تؤثر تلك الهزيمة على ليفربول الذي دخل المباراة وهو متصدرا للمجموعة وضمن التأهل.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "لقد غيرت كل شيء في الفريق وبالطبع كل ذلك أثر على إيقاعنا".

وواصل "لن أحكم على لاعبين بسبب مباراة مثل تلك وأقول حسنا أنت لست جيدا بما يكفي أو ما شابه".

وشدد "أعرف مدى جودة هؤلاء اللاعبين لأنني أراهم يوميا في المران واليوم أهم شيء كان اكتساب الخبرات".

وأردف "لا أعتقد أبدا أن هناك مسيرة لاعب بدأت من تلك النوعية من المباريات حيث أنت تعاني وتقاتل للعب والنجاة".

وأتم كلوب "الآن لم يتعرض أي لاعب للإيذاء أو الإصابة والآن نعود للاستشفاء ونستعد للمباريات المقبلة".

وبذلك تفادى ليفربول دور خروج المغلوب مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا وهي المرحلة التي سيخوضها تولوز.

أما سانت جيلواز فسينتقل للعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما ودع لاسك البطولات الأوروبية كافة.

وتعد هزيمة ليفربول هي الثانية له على التوالي في الدوري الأوروبي بعد الخسارة ضد تولوز في الجولة الماضية.

فيما تعد هي التعثر الأول لليفربول منذ لقاء مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في 25 نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح نجم ليفربول عنها في ظل اعتماد يورجن كلوب المدير الفني للفريق على العديد من اللاعبين البدلاء والشباب قبل مواجهة الدربي أمام مانشستر يونايتد.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة فيما يأتي يونايتد سادسا بـ27 نقطة.