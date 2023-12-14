جاياردو يكشف رأيه عن تأثير عدد الأجانب في لقاء اتحاد جدة والأهلي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

مارسيلون جاياردو

شدد مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي أن عدد الأجانب لا يشكل أفضلية لفريق ضد آخر في مواجهة فريقه ضد الأهلي.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل الدوري السعودي في الدور الثاني من نسخة 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال جاياردو للصحفيين: "عندما يأتي وقت المواجهة في الملعب على الجميع أن يلعب كرة القدم نفسها، لا يوجد فرق بين فريق يمتلك عددا من المحترفين الأجانب أكبر من الآخر".

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وأكمل "ستشاهدون التشكيل جميعا، لاعبو فريقي أجروا اليوم حصة استشفائية، وأجرى آخرون تدريبا رئيسيا، وغدا سيعرف الجميع التشكيل".

وستقام المباراة ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة في الثامنة مساءً.

وفاز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 الثلاثاء ليضرب موعدا مع الأهلي.

شارك عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة في مران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم استعدادا للقاء الأهلي.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الاتحاد يجري محاولات مكثفة لتجهيز حمد الله للتواجد في لقاء الأهلي.

واكتفى حمد الله بخوض التدريبات التأهيلية في الأيام الماضية لكنه استطاع خوض المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد سيواجه فلومينينسي في نصف النهائي.

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