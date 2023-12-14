الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 22:10

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة عمر جابر ضد المصري - الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك عن طبيعة إصابة عمر جابر لاعب الفريق التي تعرض لها أمام النادي المصري في الدوري.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الأبيض: "عمر جابر أصيب بشد في العضلة الضامة".

وأوضح "اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غدا الجمعة للوقوف على حجم إصابته وتحديد فترة غيابه".

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وخسر الزمالك أمام المصري بهدف دون رد سجله غيلاس قناوي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي،.

ويلعب الزمالك ضد ساجرادا يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك الدوري المصري عمر جابر
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