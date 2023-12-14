كأس أمم إفريقيا - وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 22:06

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا - منتخب مصر

عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي منتخب مصر، والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ومحمد غرابة مدير المنتخب اجتماعًا اليوم الخميس.

وانعقد الاجتماع للتعرف على الأمور التنظيمية الخاصة بمعسكر كوت ديفوار استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم ١٣ يناير المقبل.

جاء ذلك بعد سفر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أقل من شهر، بناء على التنسيق مع الجهاز الفني والمشرف علي المنتخب.

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وتفقد وفد اتحاد الكرة الفنادق و الملاعب التي ستستضيف منتخب مصر في أبيدجان .

كما تفقد وفد اتحاد الكرة عدد من المدن في كوت ديفوار المرجح أن يلعب منتخب مصر فيها تبعا لترتيب المجموعة والأدوار التالية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

منتخب مصر كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
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