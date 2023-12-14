أهلي جدة يكتسح الفيحاء برباعية ويهدد وصافة النصر
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 22:04
كتب : FilGoal
اكتسح أهلي جدة مضيفه الفيحاء برباعية دون رد في الدوري السعودي مساء اليوم الخميس.
وحل الأهلي ضيفا على الفيحاء لملاقاته في الجولة 17 من المسابقة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
افتتح فراس البريكان أهداف المباراة في الدقيقة 11.
هدددددف!⚽
هدف مبكر للأهلي عن طريق فراس البريكان ⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/BJjRxII6oD— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
وعقب ست دقائق أضاف علي حسن مجرشي الهدف الثاني للضيوف.
هدددددف!⚽
علي مجرشي يضيف ثاني الأهداف الأهلاوية⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/MVIXCX91Te— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
وفي الدقيقة 30 سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي.
ثالث الأهداف الأهلاوية من فراس البريكان⚽️⚽️#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/tvggZnJpAe— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
وأتم رياض محرز رباعية الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. محرز يضيف الهدف الرابع للأهلي⚽️#دوري_روشن_السعودي#الفيحاء_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/PPprryaQ70— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 14, 2023
ذلك الفوز هو الثاني للأهلي خلال آخر خمس مباريات في الدوري بعد اكتساح أبها بسداسية دون رد خارج ملعبه كذلك.
وانتصر الأهلي اليوم بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف مع الرائد في الجولة الماضية.
ووصل رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليصعد للمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي يحل ثانيا وللأخير لقاء أقل.
فيما يبتعد الأهلي عن ملاحقه التعاون بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.
ويتصدر الهلال الترتيب بـ44 نقطة.
أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.