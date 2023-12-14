أهلي جدة يكتسح الفيحاء برباعية ويهدد وصافة النصر

اكتسح أهلي جدة مضيفه الفيحاء برباعية دون رد في الدوري السعودي مساء اليوم الخميس.

وحل الأهلي ضيفا على الفيحاء لملاقاته في الجولة 17 من المسابقة في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

افتتح فراس البريكان أهداف المباراة في الدقيقة 11.

وعقب ست دقائق أضاف علي حسن مجرشي الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة 30 سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي.

وأتم رياض محرز رباعية الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

ذلك الفوز هو الثاني للأهلي خلال آخر خمس مباريات في الدوري بعد اكتساح أبها بسداسية دون رد خارج ملعبه كذلك.

وانتصر الأهلي اليوم بعد التعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف مع الرائد في الجولة الماضية.

ووصل رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليصعد للمركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن النصر الذي يحل ثانيا وللأخير لقاء أقل.

فيما يبتعد الأهلي عن ملاحقه التعاون بفارق ثلاث نقاط وللأخير لقاء أقل كذلك.

ويتصدر الهلال الترتيب بـ44 نقطة.

أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 19 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.