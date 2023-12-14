مدرب المصري: كنا نستطيع الفوز بثلاثة أهداف على الزمالك.. وظرف طارئ منع علي ماهر من العودة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

المصري

يؤمن محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري أن فريقه كان يستطيع الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

وانتصر المصري على الزمالك في ملعب برج العرب بهدف دون رد في تاسع جولات الدوري.

وتحدث عبد الكريم لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: "ثلاث نقاط مهمين جدا أمام فريق كبير مثل الزمالك كان يلعب جيدا في الفترة الأخيرة".

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وواصل "ذاكرنا الزمالك جيدا وأشكر اللاعبين على الأداء وتنفيذ كل ما طلبناه وكان يمكن أن نفوز بهدفين أو ثلاثة أهداف ولكنني أبارك لكل اللاعبين".

وعن سبب عدم تواجد علي ماهر المدير الفني للمصري في المباراة قال: "علي ماهر يحصل على دورة تدريبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكان سيحضر اليوم لكنه تأخر بسبب مشكلة في ظروف الطيران".

وأتم المدرب العام للمصري حديثه "علي ماهر كان يتحدث معنا دائما أثناء فترة الراحة في المحاضرات الخاصة به ولم يحصل على قسط كاف من النوم خلال الأيام الأخيرة، هذا الفوز من أجله".

لأول مرة يحقق المصري انتصارين متتاليين على الزمالك في الدوري منذ أن حقق الفوز 3 مباريات متتالية موسمي 2005-06 و2006-07.

ووصل رصيد المصري لـ15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر بعدما خاض كل منهما ثماني مباريات.

فيما وصل رصيد الزمالك لـ11 نقطة يحتل بهم المركز الـ11 وخاض ثماني مباريات كذلك.

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