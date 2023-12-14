رأسيات رائعة وركلة جزاء في السماء.. بيراميدز يتعادل مع المحلة ويفتح الطريق أمام الأهلي

تعادل بلدية المحلة مع مضيفه بيراميدز بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيستون ماييلي في الدقيقة 23، وتعادل حسام أشرف في الدقيقة 32، ثم استرد فخري لاكاي التقدم في الدقيقة 46، ليتعادل أحمد رضا مجددا في الدقيقة 76.

للمباراة الثالثة بلدية المحلة بدون انتصار في الدوري المصري، بعد تعادله السلبي مع الداخلية وخسارته أمام طلائع الجيش 2-0.

أما بيراميدز الذي استمر على صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فقد أهدى هدية لحامل اللقب الأهلي الذي لعب مباراتين أقل ويحتل المركز الثالث حاليا برصيد 14 نقطة.

شوط الإثارة الأول

البداية أتت بعرضية من عبد الله السعيد بركلة حرة في الدقيقة 12 سددها أحمد سامي بالرأس ليتصدى لها حارس المرمى أحمد حسين.

وفي الدقيقة 21 سدد فخري لاكاي كرة قوية ولكن بعيدا عن المرمى.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية من محمد الشيبي ليخترق فيستون ماييلي ويسدد كرة رائعة في المرمى.

video:1

"لمسها لمسة فنان" 👏🔥 فيستون مايلي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/lDs05MSrPy — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023

وفي الدقيقة 32 أتى التعادل بواسطة حسام أشرف، بعد عرضية من أحمد مجدي سددها أشرف بالرأس في الشباك.

video:2

"ضربة رأسية في منتهى الإبهار" 😮👌 حسام أشرف يواصل التألق ويسجل التعادل للبلدية في مرمى بيراميدز #ONTime_Sports pic.twitter.com/bpxV9I7yVo — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد لمسة يد من أحمد رضا نتجت عن كرة أرسلها الشيبي.

وفي الدقيقة 43 سدد عبد الله السعيد ركلة الجزاء بغرابة فوق العارضة.

video:3

بطريقة غريبة في المدرجات 😮 عبد الله السعيد يهدر ركلة جزاء أمام بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/LDs1lHnXo7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023

وسجل وليد الكرتي هدفا ثانيا في الدقيقة 45+1 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

سريعا ولكن

مع انطلاق الشوط الثاني سجل فخري لاكاي الهدف الثاني من كرة أتته على حدود المنطقة ليسدد على يمين الحارس.

بعد خطأ من المدافع 🔥⚽ فخري لاكاي يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى بلدية المحلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/WxzRMaC1iH — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023

وفي الدقيقة 50 أرسل الشيبي عرضية سدد منها الكرتي ولكن فوق العارضة.

وسجل ماييلي مجددا في الدقيقة 53 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

فيما سدد عبد الله السعيد من خارج المنطقة في الدقيقة 55 لتمر الكرة بجوار القائم.

وحل أحمد توفيق وسيف جعفر بدلا من مهند لاشين ووليد الكرتي في الدقيقة 60 بصفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 69 سدد سيف جعفر من خارج المنطقة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأتى الثنائي يوسف نبيه ومحمد رضا بوبو بدلا من فخري لاكاي وعبد الله السعيد في الدقيقة 72.

وأخيرا أتى هدف التعادل في الدقيقة 76 برأسية من أحمد رضا بعد تمريرة حسام أشرف.

"لمسة رأسية حكاية" 🤯🔥 أحمد رضا يسجل هدف التعادل لبلدية المحلة في مرمى بيراميدز بطريقة ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/eR9anZA44J — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2023

وكاد بيراميدز يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد أن انفرد مصطفى فتحي وراوغ حارس المرمى ليسدد كرة أبعدها الدفاع، فعادت إلى محمد رضا بوبو ليسدد فيبعدها محمد صابر أمام المرمى من جديد، لتنتهي المباراة بنقطة تعادل تركت بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.