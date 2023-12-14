رأسيات رائعة وركلة جزاء في السماء.. بيراميدز يتعادل مع المحلة ويفتح الطريق أمام الأهلي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

بيراميدز - بلدية المحلة

تعادل بلدية المحلة مع مضيفه بيراميدز بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيستون ماييلي في الدقيقة 23، وتعادل حسام أشرف في الدقيقة 32، ثم استرد فخري لاكاي التقدم في الدقيقة 46، ليتعادل أحمد رضا مجددا في الدقيقة 76.

للمباراة الثالثة بلدية المحلة بدون انتصار في الدوري المصري، بعد تعادله السلبي مع الداخلية وخسارته أمام طلائع الجيش 2-0.

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أما بيراميدز الذي استمر على صدارة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فقد أهدى هدية لحامل اللقب الأهلي الذي لعب مباراتين أقل ويحتل المركز الثالث حاليا برصيد 14 نقطة.

شوط الإثارة الأول

البداية أتت بعرضية من عبد الله السعيد بركلة حرة في الدقيقة 12 سددها أحمد سامي بالرأس ليتصدى لها حارس المرمى أحمد حسين.

وفي الدقيقة 21 سدد فخري لاكاي كرة قوية ولكن بعيدا عن المرمى.

الهدف الأول أتى في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية من محمد الشيبي ليخترق فيستون ماييلي ويسدد كرة رائعة في المرمى.

وفي الدقيقة 32 أتى التعادل بواسطة حسام أشرف، بعد عرضية من أحمد مجدي سددها أشرف بالرأس في الشباك.

وتحصل بيراميدز على ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد لمسة يد من أحمد رضا نتجت عن كرة أرسلها الشيبي.

وفي الدقيقة 43 سدد عبد الله السعيد ركلة الجزاء بغرابة فوق العارضة.

وسجل وليد الكرتي هدفا ثانيا في الدقيقة 45+1 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

سريعا ولكن

مع انطلاق الشوط الثاني سجل فخري لاكاي الهدف الثاني من كرة أتته على حدود المنطقة ليسدد على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 50 أرسل الشيبي عرضية سدد منها الكرتي ولكن فوق العارضة.

وسجل ماييلي مجددا في الدقيقة 53 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

فيما سدد عبد الله السعيد من خارج المنطقة في الدقيقة 55 لتمر الكرة بجوار القائم.

وحل أحمد توفيق وسيف جعفر بدلا من مهند لاشين ووليد الكرتي في الدقيقة 60 بصفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 69 سدد سيف جعفر من خارج المنطقة ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأتى الثنائي يوسف نبيه ومحمد رضا بوبو بدلا من فخري لاكاي وعبد الله السعيد في الدقيقة 72.

وأخيرا أتى هدف التعادل في الدقيقة 76 برأسية من أحمد رضا بعد تمريرة حسام أشرف.

وكاد بيراميدز يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82 بعد أن انفرد مصطفى فتحي وراوغ حارس المرمى ليسدد كرة أبعدها الدفاع، فعادت إلى محمد رضا بوبو ليسدد فيبعدها محمد صابر أمام المرمى من جديد، لتنتهي المباراة بنقطة تعادل تركت بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

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