حارس مرمى اتحاد جدة: وجود حجازي سيفيدنا ضد الأهلي.. وأتمنى أداء مثل لقاء أوكلاند

شدد مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة أن وجود أحمد حجازي سيفيد فريقه في مواجهة ناديه السابق الأهلي.

مارسيلو جروهى النادي : الاتحاد الاتحاد

ويلتقي الأهلي بمنافسه اتحاد جدة غدا الجمعة في الثامنة مساء في ملعب الجوهرة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث جروهي لصحيفة "الرياضية" السعودية قائلا: "لا يوجد شك مباراة مهمة جدا لنا وبين فريقين كبار ودرسنا الأهلي وبالتأكيد هم درسونا كذلك ولن تكون مواجهة سهلة".

وأردف "أتمنى الظهور بالشكل الذي ظهرنا به ضد أوكلاند على الرغم من كون المباراة ستكون أصعب بالتأكيد".

وكان الاتحاد فاز على أوكلاند في الدور الأول بثلاثية دون رد.

وعن عودة أحمد حجازي للعب مع الاتحاد بعد شفائه من قطع في الرباط الصليبي قال: "سعيد جدا بعودة أحمد حجازي بالتأكيد لاعب كبير ولاعب قائد كذلك ونعتمد عليه كثيرا ونثق فيه كثيرا وهناك ثقة متبادلة بين حراس المرمى وخط الدفاع بوجوده".

وأكمل جروهي حديثه "بالتأكيد ابتعد عنا لفترة طويلة وهذا شيء محزن لأي لاعب ولكنه استطاع التعافي والعودة سريعا".

وأتم حارس مرمى اتحاد جدة تصريحاته "بالتأكيد سوف يفيدنا حجازي لأنه لعب مع الأهلي سابقا لكن وجوده معنا مهم للغاية".