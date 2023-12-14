انتهت الدوري المصري - المصري (1) (0) الزمالك.. فوز الفريق البورسعيدي
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 79: مشاركة شيكابالا.. و
ق 70: مشاركة حسن علي وعمرو موسى بدلا من الجلاسي وإيميكا
ق 68: العارضة تمنع تسديدة صاروخية من نداي
ق 63: تغييران للأبيض بمشاركة السيسي وناصر منسي بدلا من نبيل عماد والجزيري
ق 46: ميدو جابر يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني وتشتيت من على الخط.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+6: جووول أوووول غيلاس قناوي يسجل الهدف الأول للمصري بتسديدة أرضية مباغتة.
ق 44: القائم يمنع وجاد يتعملق
ق 37: محمد طارق يعوض عمر جابر بسبب الإصابة.
ق 30: عواد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام إلياس الجلاسي
ق 28: ركلة جزاء للمصري بعد تدخل قوي من عواد على رأس فخر الدين.
ق 22: عرضية من كريم العراقي وتمهيد الجلاسي وتسديدة من قناوي تمر أعلى العارضة.
بداية اللقاء