انتهت الدوري المصري - المصري (1) (0) الزمالك.. فوز الفريق البورسعيدي

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: مشاركة شيكابالا.. و

ق 70: مشاركة حسن علي وعمرو موسى بدلا من الجلاسي وإيميكا

ق 68: العارضة تمنع تسديدة صاروخية من نداي

ق 63: تغييران للأبيض بمشاركة السيسي وناصر منسي بدلا من نبيل عماد والجزيري

ق 46: ميدو جابر يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني وتشتيت من على الخط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول أوووول غيلاس قناوي يسجل الهدف الأول للمصري بتسديدة أرضية مباغتة.

ق 44: القائم يمنع وجاد يتعملق

ق 37: محمد طارق يعوض عمر جابر بسبب الإصابة.

ق 30: عواد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام إلياس الجلاسي

ق 28: ركلة جزاء للمصري بعد تدخل قوي من عواد على رأس فخر الدين.

ق 22: عرضية من كريم العراقي وتمهيد الجلاسي وتسديدة من قناوي تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

الزمالك المصري في الدوري الدوري المصري
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