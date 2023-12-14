انتهت الدوري المصري - المصري (1) (0) الزمالك.. فوز الفريق البورسعيدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 79: مشاركة شيكابالا.. و

ق 70: مشاركة حسن علي وعمرو موسى بدلا من الجلاسي وإيميكا

ق 68: العارضة تمنع تسديدة صاروخية من نداي

ق 63: تغييران للأبيض بمشاركة السيسي وناصر منسي بدلا من نبيل عماد والجزيري

ق 46: ميدو جابر يهدر فرصة إضافة الهدف الثاني وتشتيت من على الخط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+6: جووول أوووول غيلاس قناوي يسجل الهدف الأول للمصري بتسديدة أرضية مباغتة.

ق 44: القائم يمنع وجاد يتعملق

ق 37: محمد طارق يعوض عمر جابر بسبب الإصابة.

ق 30: عواد يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام إلياس الجلاسي

ق 28: ركلة جزاء للمصري بعد تدخل قوي من عواد على رأس فخر الدين.

ق 22: عرضية من كريم العراقي وتمهيد الجلاسي وتسديدة من قناوي تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء