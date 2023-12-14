تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وكلوب يدفع بالعديد من الشباب ضد سانت جيلواز

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة سانت جيلواز البلجيكي في سادس جولات الدوري الأوروبي في ملعب جوزيف ماريان.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح عن القائمة بالكامل في ظل ضمان ليفربول التأهل وصدارة المجموعة.

ويتصدر ليفربول المجموعة بـ12 نقطة يليه تولوز بثماني نقاط ثم سانت جيلواز بخمس نقاط وأخيرا لاسك بثلاث نقاط.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

في الدفاع: لوك شامبرز- جاريل كوانساه- إبراهيما كوناتي- كونور برادلي

في الوسط: كورتس جونز- واتاور إندو- هارفي إيليوت

في الهجوم: كايدي جوردون- كودي جاكبو- بن دواك

ليفربول سانت جيلواز الدوري الأوروبي
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