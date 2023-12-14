تشكيل ليفربول – صلاح خارج القائمة.. وكلوب يدفع بالعديد من الشباب ضد سانت جيلواز

ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة ذا بيست

أرنولد: سنخبر أولادنا وأحفادنا عن صلاح الأسطورة

مواعيد مباريات الخميس 14 ديسمبر 2023.. المصري ضد الزمالك ضمن 4 مواجهات بالدوري

بيولي: سنقدم كل شيء للفوز بلقب الدوري الأوروبي

تعرف على كل المتأهلين إلى دور الـ16 من أبطال أوروبا.. موعد القرعة ومواجهات نارية منتظرة

الفوز الأول في تاريخ أوروبا.. إثارة الـ+90 تقود أنتويرب البلجيكي لفوز درامي على برشلونة

أتليتكو ينتصر على لاتسيو ويتأهلا سويا لدور الـ16 من أبطال أوروبا

ميكا هاميلتون لاعب سيتي الشاب: لم أعرف ماذا أفعل بعد هدفي الأوروبي