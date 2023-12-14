هاتريك "إيفونا" يقود الجونة لمواصلة البداية الرائعة على حساب البنك الأهلي

واصل الجونة انطلاقته الرائعة في الدوري وحقق فوزا عصيبا على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

سجل أهداف الجونة: حسام غانم، فيما سجل كريم بامبو ومحمد عبد اللطيف "جريندو".

وحقق علاء عبد العال ثالث أفضل انطلاقة للجونة في الدوري بعد مرور 9 جولات من بداية المسابقة بحصد 13 نقطة.

فيما تظل أفضل بداية للفريق بالدوري بحصد 18 نقطة موسم 2020-21 مع رضا شحاتة.

في المقابل تعد تلك أسوأ بداية للبنك الأهلي في الدوري بعد مرور 9 جولات من المسابقة، حيث حصد 3 نقاط من فوز و8 هزائم.

وأصبح حسام غانم مهاجم الجونة ثاني لاعب يسجل هاتريك في الدوري الموسم الجاري بالمسابقة بعد أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي والذي سجلها ضد المصري.

وصف المباراة

8 دقائق فقط كانت كافية لإجراء أول تغيير في اللقاء فخرج محمد فتحي وشارك سيرجي أكا بسبب الإصابة في خط وسط الفريق.

حاول لاعبو البنك الأهلي تهديد مرمى أحمد مسعود بالتسديد لكن دون أهداف.

وفي الدقيقة 30 أجرى علاء عبد العال تغيير أول للجونة بمشاركة حسام غانم بدلا أيمن موكا الذي حصل على إنذار قبل دقيقة واحدة.

في المقابل خرج إسحاق يعقوب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بسبب إصابته العضلية وعوضه جريندو.

بداية الشوط الثاني لم تكن مثل الأول، فسجل حسام غانم المُلقب بـ "إيفونا" الهدف الأول بتسديدة حوّل بها العرضية لتسكن الشباك في الدقيقة 46.

هداف الجونة في الموسم الماضي برصيد 13 هدفا، ومالك ناديه السابق أطلق عليه لقب إيفونا كل ما تريد معرفته عن حسام إيفونا رجل مباراة الجونة والبنك الأهلي في كرنفال في الجول👇 "https://t.co/eSnqbCiB6T" pic.twitter.com/GDRmmFpTfN — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2023

وأهدر أشرف مجدي فرصة الهدف الثاني بعدما راوغ الحارس وفضل التمرير عوضا عن التسديد لتضيع فرصة الهدف الثاني للجونة.

رد البنك الأهلي جاء سريعا ومباشر في الدقيقة 52 عن طريق جريندو برأسية.

ثم قلب كريم بامبو النتيجة بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الدقيقة 58 وتقدم البنك بنتيجة 2-1.

الإثارة ظلت مستمرة، وفي الدقيقة 62 أدرك حسام غانم التعادل برأسية قوية.

ثم بعد دقيقة سدد كرة الهدف الثالث مسجلا الهاتريك الأول له في الدوري.

واحتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح أحمد مدبولي انبرى لها كريم بامبو وسددها برعونة وتصدى لها مسعود بسهولة في الدقيقة 72.

الربع ساعة الأخيرة مرت بدون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الجونة.