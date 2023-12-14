كأس العالم للأندية – عبد الرزاق حمد الله يشارك في مران اتحاد جدة استعدادا لـ الأهلي

شارك عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة في مران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم استعدادا للقاء الأهلي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه اتحاد جدة غدا الجمعة في الثامنة مساء في ملعب الجوهرة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وكان المهاجم المغربي غاب عن مباراة الاتحاد في الدور الأول من البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الاتحاد يجري محاولات مكثفة لتجهيز حمد الله للتواجد في لقاء الأهلي.

واكتفى حمد الله بخوض التدريبات التأهيلية في الأيام الماضية لكنه استطاع خوض المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد سيواجه فلومينينسي في نصف النهائي.