كأس العالم للأندية – عبد الرزاق حمد الله يشارك في مران اتحاد جدة استعدادا لـ الأهلي
الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:36
كتب : FilGoal
شارك عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة في مران فريقه الجماعي الذي أقيم اليوم استعدادا للقاء الأهلي.
عبد الرزاق حمد الله
النادي : الاتحاد
ويلتقي الأهلي بمنافسه اتحاد جدة غدا الجمعة في الثامنة مساء في ملعب الجوهرة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.
وكان المهاجم المغربي غاب عن مباراة الاتحاد في الدور الأول من البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بثلاثية دون رد.
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن الاتحاد يجري محاولات مكثفة لتجهيز حمد الله للتواجد في لقاء الأهلي.
واكتفى حمد الله بخوض التدريبات التأهيلية في الأيام الماضية لكنه استطاع خوض المران الجماعي وتدريبات الكرة اليوم.
يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد سيواجه فلومينينسي في نصف النهائي.
نرشح لكم
بيرسي تاو: الأهلي لا يعاني.. ونحترم اتحاد جدة لكننا فريق كبير أيضا كهربا: مواجهة اتحاد جدة من أجمل الصدف.. والأهلي لا يخشى أحد كولر: عدد الأجانب لن يحدد الفائز أمام اتحاد جدة.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية السولية: هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.. ولا يوجد ثأر أمام اتحاد جدة بسبب لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تغيير موعد مباراتين في الدوري السعودي كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وجماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن الأهلي في كأس العالم للأندية فابينيو: نعلم قوة الأهلي جيدا.. ولا أتمنى مواجهة سيتي في النهائي