هدف على طريقة مايكون يكتب تعادلا مثيرا بين فيوتشر وسيراميكا كليوباترا

سجل محمد شكري هدفا رائعا في الوقت المحتسب بدل من الضائع أنقذ به سيراميكا كليوباترا من الهزيمة ضد مودرن فيوتشر.

والتقى فيوتشر بمنافسه سيراميكا في ملعب السلام اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري.

افتتح مروان محسن أهداف المباراة في الدقيقة 17 برأسية.

وأدرك محمد شكري التعادل في الدقيقة 94 بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية القريبة.

ويعد ذلك الهدف شبيه بذلك الذي سجله البرازيلي مايكون في كأس العالم 2010 ضد كوريا الجنوبية.

ووصل رصيد فيوتشر إلى 13 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

فيما يأتي سيراميكا كليوباترا ثالثا بـ14 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللأخير لقاء أقل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل فيوتشر وأرسل هشام عادل ركلة ركنية شتتها الدفاع.

وأرسل باسم علي عرضية شتتها أرثر بنجاح كذلك.

وسدد محمود زلاكة كرة قوية بعد انفراده بالمرمى لكنها مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 17 أرسل عمر كمال عبد الواحد عرضية قابلها مروان محسن برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفيوتشر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لسيراميكا بداعي لمسة يد على علي الفيل لكن تم إلغائها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد أحمد ياسر ريان يدرك التعادل إثر تسديدة قوية لكن تصويبته ارتدت من القائم الأيمن.

وسدد محمد عنتر كرة قوية مرت بجوار المرمى.

وطالب سيراميكا بركلة جزاء لمحمد عنتر لكن بعد العودة لتقنية الفيديو لم يتم احتساب أي شيء.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سدد محمد شكري كرة رائعة في الزاوية القريبة بيسراه ليدرك التعادل القاتل لسيراميكا.

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