التشكيل - ثنائي بيراميدز الهجومي في مواجهة بلدية المحلة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:20

كتب : بسام أبو بكر

فيستون ماييلي - بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيله لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – السيد عوض – أحمد مجدي

خط الوسط: إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا

خط الهجوم: فيفور أكيم – حسام أشرف - محمد أميسي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

بيراميدز فيستون ماييلي الدوري المصري بلدية المحلة
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