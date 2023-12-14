تشكيل المصري - عودة باهر المحمدي.. وفخر الدين يقود الهجوم أمام الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة علي ماهر عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على ملعب برج العرب.

ويعود المدافع باهر المحمدي إلى التشكيل الأساسي للمصري بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنبي، كما يعود إيزي إيميكا أيضا للتشكيل الأساسي.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيميكا

أمامهما: غيلاس قناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: عصام ثروت - حسين السيد - محمد دبش - سمير فكري - أحمد عيد - عمرو موسى - حسن علي - محمد الشامي - ليستويل أمانكونا.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.