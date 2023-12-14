تشكيل الزمالك – الجزيري يقود الهجوم أمام المصري.. وشيكابالا على الدكة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - ساجرادا - شيكابالا

يقود سيف الجزيري هجوم الزمالك ويجاوره أحمد سيد "زيزو" وسيد عبد الله ضد المصري في الجولة 9 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في الإسكندرية وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

وخرج محمود حمدي "الونش" من قائمة المباراة بعد ظهوره بها لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما"

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الجزيري – سيد عبد الله

وعلى مقاعد البدلاء: عبد الرحمن نفاد – محمد طارق – أحمد رفاعي – عبد الله جمعة – عمرو السيسي – شيكابالا – إبراهيما نداي – سامسون أكينيولا – ناصر منسي.

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ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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