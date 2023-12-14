بيرسي تاو: الأهلي لا يعاني.. ونحترم اتحاد جدة لكننا فريق كبير أيضا

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:09

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو

شدد بيرسي تاو لاعب الأهلي أن فريقه لا يعاني وأن نتائجه لم تتراجع كما يتخيل البعض.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلتقي الأهلي بمنافسه اتحاد جدة غدا الجمعة في الثامنة مساء في ملعب الجوهرة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وتحدث بيرسي تاو للصحفيين اليوم الخميس قائلا: "الأهلي لا يعاني كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع في النتائج، نحن فريق كبير ولدينا طموحات كبيرة للنجاح في كأس العالم للأندية".

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وواصل "اتحاد جدة فريق كبير ونحترمه ولكن الأهلي فريق كبير أيضا، وأثق في قدرات زملائي في تقديم مستوى قوي خلال المباراة".

وأتم بيرسي تاو حديثه "سنعمل على تقديم أفضل مستوى خلال مواجهة اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في زملائي داخل الفريق من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز".

وخلال آخر خمس مباريات خاضها الأهلي في كل البطولات تعادل أربع مرات وفاز مرة وحيدة.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي والاتحاد سيواجه فلومينينسي في نصف النهائي.

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