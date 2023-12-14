خبر في الجول - خروج الونش من قائمة الزمالك.. والخطوة المقبلة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 18:08

كتب : أحمد شوقي صلاح

مران الزمالك - محمود حمدي الونش

خرج المدافع محمود حمدي "الونش" من قائمة مباراة الزمالك لمواجهة المصري ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن انضمام الونش في بادئ الأمر كان لكي يتواجد مع الفريق من أجل تقديم الدعم والمساندة.

ويستمر تجهيز مدافع الزمالك للمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

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وعاد الونش للقائمة للمرة الأولى بعد تعافيه من القطع في الرباط الصليبي عقب الإصابة التي تعرض لها منذ 215 يوما أمام الإسماعيلي في الموسم الماضي.

ويحتل الزمالك المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 11 نقطة.

فيما يحتل المصري المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

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