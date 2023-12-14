كهربا: مواجهة اتحاد جدة من أجمل الصدف.. والأهلي لا يخشى أحد

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - ميدياما

قال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي إن مواجهة فريقه السابق اتحاد جدة تعد من أجل الصدف.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث كهربا للصحفيين اليوم الخميس قائلا: "من أجمل الصدف اللعب أمام فريقي السابق اتحاد جدة، وأعلم جدة جيدا وملعب الجوهرة، تلقيت مساندة كبيرة من جماهير الأهلي وغدا سأرى جمهور الاتحاد وسيكون أمرا رائعا".

وعن مواجهة نجوم اتحاد جدة العالميين قال: "بالتأكيد شيء كبير مواجهة نجوم كبار مثل بنزيمة وكانتي وفابينو".

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واستدرك كهربا "ولكن نحن النادي الأهلي لا نخشى أحد ولكن الفرق هي التي تخشانا".

وأتم "إن شاء الله نفوز غدا أمام اتحاد جدة ونحسم التأهل".

ويلتقي الأهلي بمنافسه اتحاد جدة غدا الجمعة في الثامنة مساء في ملعب الجوهرة في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وسبق لكهربا ارتداء قميص اتحاد جدة من عام 2016 حتى 2018.

وخاض كهربا مع الاتحاد 53 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج كهربا مع الاتحاد بكأس خادم الحرمين وكأس ولي العهد.

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