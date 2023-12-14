كولر: عدد الأجانب لن يحدد الفائز أمام اتحاد جدة.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

يرى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن عدد اللاعبين الأجانب لن يحدد الفائز بمباراة فريقه ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل الدوري السعودي في الدور الثاني من نسخة 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال كولر عبر حساب الأهلي: "شاهدنا مواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند ونعلم أنه فريق كبير يضم عددا من النجوم ونحن أيضا فريق كبير وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ومباراة ممتعة".

وأضاف "بالفعل اتحاد جدة لديه 10 أجانب مقابل 4 للأهلي، ولكن عدد اللاعبين الأجانب لا يحدد من سيفوز بالمباراة ولكن الأداء في الملعب هو من يحدد، الاتحاد لديه العديد من الأدوات مثل باقي الأندية السعودية بعد استقطاب النجوم ولكن هدفنا تقديم أداء مميز".

وأتم "لا أرغب في منح نسبة لفوز أي فريق على الآخر، ونعلم أن الاتحاد لديه أفضلية باللعب على ملعبه أمام جماهيره ولكن الجماهير لا يشارك في أرض الملعب وعلى اللاعبين عدم التأثر بذلك والأهم هو أن نقدم أداء قوي من أجل الفوز بالمباراة".

وستقام المباراة ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة في الثامنة مساءً.

وفاز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 الثلاثاء ليضرب موعدا مع الأهلي.

يدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويعاونه مواطنيه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكو الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

وسبق أن أدار مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وأدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.