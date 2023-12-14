السولية: هدفنا الوصول لنهائي كأس العالم للأندية.. ولا يوجد ثأر أمام اتحاد جدة

الخميس، 14 ديسمبر 2023 - 17:41

كتب : FilGoal

السولية

رفض عمرو السولية لاعب وسط الأهلي التفكير في الثأر قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي بطل إفريقيا مع بطل الدوري السعودي في الدور الثاني من نسخة 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وقال السولية عبر حساب الأهلي: "جميع اللاعبين في كامل تركيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية غدا، لدينا هدف بالتأهل إلى المباراة النهائية، حققنا البرونزية من قبل ونسعى لتحقيق نتيجة مختلفة".

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وأضاف "اتحاد جدة فريق كبير ولديه شعبية جماهيرية وإن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الأهلي والاتحاد".

وشدد "الثأر بسبب عدم الانتصار على اتحاد جدة من قبل؟ لا يوجد ثأر وتلك النتائج حدثت في الماضي ولدينا فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية ولا نفكر أبدا في الماضي ولكن في القادم".

ولم يفز الأهلي من قبل على اتحاد جدة، إذا خسر في المواجهات الثلاثة التي جمعت الفريقين سابقا.

وأتم "تكرار الانتصار بنتيجة مماثلة لمواجهة الهلال؟ كل مباراة ولها ظروفها وكل نسخة ولها ظروفها الخاصة الهلال والاتحاد فرق كبيرة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وستقام المباراة ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة في الثامنة مساءً.

وفاز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بنتيجة 3-0 الثلاثاء ليضرب موعدا مع الأهلي.

يدير الفنزويلي خيسوس فالينزويلا مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

ويعاونه مواطنيه جورجي أوريجو وتيلو مورينو، وسيكو الحكم الرابع من نيوزيلاندا وهو كامبيل كريك.

الحكم البالغ 40 عاما أدار من قبل نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 و2023 والتي تعادل الكونفدرالية.

كما أدار نهائي ريكوبا سود أمريكانا 2022 والتي تعادل كأس السوبر القاري.

وسبق أن أدار مباراة واحدة الموسم الجاري في الدوري السعودي بين الأهلي والوحدة وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

وأدار من قبل مباراتين في كأس العالم 2022، و3 مباريات في أولمبياد طوكيو 2022.

عمرو السولية الأهلي كأس العالم للأندية
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