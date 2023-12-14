دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة وتعادل مثير بين لافيينا وأسوان

أقيمت اليوم الخميس 7 مباريات من منافسات الجولة 12 للموسم الجاري 2023-2024 من دوري المحترفين

وحافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين بالانتصار على أبو قير للأسمدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل لبتروجت رشاد المتولي وخالد أبو زيادة وسامح ابراهيم وسجل لأبو قير أحمد عادل ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 26 نقطة في صدارة الجدول

فيما انتصر دكرنس خارج ملعبه على النصر للتعدين في المباراة الأولى للمدرب علاء نوح بهدف دون رد سجله محمد الفيومي ليرتفع رصيد الفريق الى 15 نقطة.

وخسر بترول أسيوط من القناة بهدفين دون رد سجلهما سايكو ليرتفع رصيد القناة الى 17 نقطة.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة السكة الحديد أمام جمهورية شبين.

وأنتصر راية على وي بهدفين مقابل هدف سجل لراية أبو بكر سيلا ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة

وفي مباراة قوية تعادل لافيينا مع أسوان بهدفين لكل فريق ، سجل لأسوان مصطفى عنان ومصطفى عبد الرسول وسجل لنادي لافيينا حازم أبو سنة وعمر عسلية ليرتفع رصيد لافيينا إلى 22 نقطة وارتفع رصيد أسوان إلى 14نقطة.

وفاز بروكسي على النجوم بهدفين مقابل هدف ، تقدم احمد دبش لاعب النجوم بعد متابعته لركلة جزاء عقب تصدي الحارس ابراهيم الجرايحي ثم سجل حسام بركات وعمار شرف الدين لبروكسي ليرتفع رصيد الفريق إلى 16نقطة.

وتستكمل باقي مباريات الجولة غدا بمباراة مرتقبة بين طنطا وغزل المحلة، ومواجهة ودادي دجلة أمام حرس الحدود يوم السبت.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 12 لدوري المحترفين كالتالي:

أبو قير للأسمدة 1-3 بتروجت

النصر للتعدين 0-1 دكرنس

بترول أسيوط 0-2 القناة

السكة الحديد 0-0 جمهورية شبين

راية 2-1 وي

لافيينا 2-2 أسوان

بروكسي 2-1 النجوم